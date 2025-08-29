Зеленский назвал ситуацию на красноармейском направлении самой серьезной

По словам Владимира Зеленского, ВСУ ведут активные действия в Харьковской области и ДНР, а также проводят поисковые действия на Купянском направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ситуация на красноармейском (украинское название - покровское) направлении остается самой серьезной, следует из заявления Владимира Зеленского на брифинге.

"Покровское направление самое серьезное сегодня. <...> Они готовят в любом случае наступательные действия", - сказал он на брифинге, который транслировался телеканалом "Общественное. Новости".

Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины ведут активные действия в Харьковской области и ДНР, а также проводят поисковые действия на Купянском направлении. Он добавил, что на запорожском направлении изменений нет, "однако там опасно".

20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории на западе ДНР очень сложная для украинской армии.

В июле глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ планомерно охватывают Красноармейск для его освобождения. 7 июля в Минобороны РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Дачное в соседней с ДНР Днепропетровской области. Как пояснял позже ТАСС эксперт Андрей Марочко, таким образом российская армия берет в охват группировку ВСУ, засевшую северо-восточнее от этого населенного пункта в ДНР. По его словам, российские бойцы продвигаются от Дачного в сторону Новопавловки.