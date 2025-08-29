Пострадавшего доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотник сдетонировал возле автомобиля в селе Зозули Белгородской области, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Зозули Борисовского района от удара дрона возле автомобиля ранен мужчина. У пострадавшего минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма", - написал Гладков.

По словам губернатора, бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу.