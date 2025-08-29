В подземном забетонированном помещении находился личный состав элитного подразделения, сообщил командир взвода ВС РФ

МАРИУПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожил подземный забетонированный бункер с личным составом элитного украинского подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра" на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС заявил командир взвода группировки войск "Восток" с позывным Талант.

"В ходе получения задачи была корректировка, что именно были [операторы] БПЛА в лесополках (лесополосах - прим. ТАСС). Сказали именно, что это "мадьяры". Соответственно, надо их уничтожить. Мы, соответственно, посмотрели, навелись и попали прямо в цель. Они были в подземном бункере бетонированном. Ракеты пробили спокойно, уничтожили цель", - сказал Талант.

Он добавил, что в зоне ответственности группировки действует достаточно много украинских операторов дронов-камикадзе и других беспилотников. Бойцы дополнительно оборудовали боевую машину для защиты экипажа от вражеских БПЛА и осколков сбрасываемых с них снарядов.

"Наварили мангалы (навесы из металлической сетки - прим. ТАСС), в простонародье как у нас говорят, это противодействие FPV-дронам. У нас есть устройство РЭБ, 12-й, 16-й калибры дробовиков. Детектор БПЛА. Он (дрон ВСУ - прим. ТАСС) только пролетает, засекаем и уничтожаем [его]", - рассказал боец.