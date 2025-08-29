Пленный из ВСУ: на Украине растет недовольство из-за принудительной мобилизации

По словам пленного, он никогда не интересовался политической ситуацией в стране, однако был мобилизован дважды - сначала в АТО, а затем в 2023 году, после начала СВО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Недовольство принудительной мобилизацией растет у жителей Украины, что приведет к последствиям. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Постник на видеозаписи, распространенной Минобороны России.

"Кого-то все это (мобилизация - прим. ТАСС) уже достало. Забирают же кого? Самых родных, сыновей. Думаю, скорее всего, люди не выдержат так еще долго, потому что оно достало каждого - каждую семью, где есть сын, отец. Скоро что-то произойдет. Так не может продолжаться. Война коснулась только тех, у кого забрали сына, брата, отца. А так, в основном, войны нет. Всем хорошо. Забирают простых людей, простых работяг", - сказал Постник.

Украинец был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в районе населенного пункта Меловое.

По словам пленного, он никогда не интересовался политической ситуацией в стране, однако был мобилизован дважды - сначала в АТО (антитеррористическая операция на Донбассе - прим. ТАСС), а затем в 2023 году, после начала СВО. "Не пойму, я медом помазан что ли? У меня целая пачка документов: нет суставов, все стерто, спина в грыжах. У нас там сейчас никого не спрашивают, сейчас вообще в автобусы людей забрасывают", - отметил Постник.