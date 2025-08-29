Военный эксперт сообщил, что среди трофеев есть стрелковое оружие, гранатометы и автоматические станковые гранатометы

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения российской армии в боях на западных рубежах Луганской Народной Республики "затрофеили огромное количество" натовского стрелкового оружия, а также гранатометов различного типа. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим о наших трофеях, то сразу могу сказать, что по всей линии боевого соприкосновения на западных рубежах Луганской Народной Республики мы затрофеили огромнейшее количество стрелкового оружия натовского производства. Также есть гранатометы, автоматические станковые гранатометы - и все это производство стран НАТО", - сказал он.

Марочко отметил, что на линии боевого соприкосновения бойцам РФ все реже попадается стрелковое оружие советского производства.