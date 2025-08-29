Пострадал мирный житель

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Мужчина получил осколочные ранения в результате детонации украинского дрона во дворе дома в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Борисовка Борисовского района в результате детонации FPV-дрона во дворе домовладения ранен мужчина", - написал он.

По словам губернатора, глава администрации поселка оперативно доставил пострадавшего со множественными осколочными ранениями правого предплечья в Борисовскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

"На месте атаки повреждены навес, ограждение дома и автомобиль", - добавил губернатор.