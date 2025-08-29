В российских силовых структурах отметили, что 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада противника понесла большие потери

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ выводит из Сумской области на доукомплектование 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении снижение количества атак ВСУ может быть связано с постепенным выводом 95-й ОДШБр, понесшей большие потери в результате безуспешных контратак, а также интенсивного огневого поражения позиций бригады. Ситуацию не спасло даже спешное доукомплектование подразделений 95-й бригады военнослужащими из смежных бригад", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики со ссылкой на родственников украинских военнослужащих сообщали, что родные считают командование ВСУ предателями и просят привлечь их к ответственности. Также в силовых структурах уточняли, что родные обвиняют командование ВСУ в бездумной растрате личного состава и отправке в мясные штурмы без поддержки и четкого плана.