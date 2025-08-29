Снайпер Бабай: бойцы ВС РФ помогали выжить раненым солдатам ВСУ в Часовом Яре

Старший разведчик-снайпер отметил, что в ходе боев в городе Вооруженные силы Украины "не скупились на живую силу"

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при освобождении Часова Яра всеми силами старались вывезти в тыл раненых солдат ВСУ, которых при отступлении бросали сослуживцы, рассказал ТАСС старший разведчик-снайпер с позывным Бабай.

"Я не скажу, что "двухсотых" они оттаскивали, выносили. Все "двухсотые" оставались на месте после поражения. "Трехсотых" забирали, но не всегда, бывало, что при отступлении они оставались на месте, их не выносили. Наши находили "трехсотых", которых впоследствии достаточно сложно было откатить на свою сторону, но пытались все меры предпринять, чтобы это сделать", - сказал Бабай.

При этом, по его словам, в ходе боев в городе ВСУ "не скупились на живую силу". "При уничтожении одного человека на огневой точке, за ним приходил другой и работал, честно говоря, нисколько не изменяя позицию, нисколько не укрывая ее", - сказал он. Бабай добавил, что снайперы ВДВ обеспечивали продвижение российских штурмовых групп, уничтожали украинские огневые точки, в том числе в городской застройке. Кроме того, снайперы сбивали украинские тяжелые гексакоптеры.

31 июля в Минобороны РФ сообщили о том, что подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск в результате наступательных действий освободили город Часов Яр.