Повреждены жилые дома

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ за минувшие сутки трижды нанесли удары FPV-дронами по Лисичанску Луганской Народной Республики, повреждены жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"За минувшие сутки Лисичанск трижды подвергся ударам с применением FPV-дронов. В 08:50 мск удар нанесен по улице Ленинградской, в результате чего в жилом доме уничтожена кровля и остекление. В 17:00 мск ВСУ беспилотником нанесли удар по улице Королева - произошло возгорание, огонь уничтожил крыши жилых домов, гараж и хозпостройки. В 18:40 мск в результате удара по территории строительной компании на улице Генерала Потапенко уничтожен грузовой автомобиль "Камаз" с манипулятором", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "лишь по счастливой случайности" жертв среди мирных жителей нет.