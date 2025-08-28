О произошедшем рассказал Илья Белокрылов, который был в числе перевезенных россиян

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Украинская сторона вывезла 120 жителей курского приграничья на территорию Сумской области после удара ВСУ по зданию интерната в Судже. Об этом ТАСС сообщил Илья Белокрылов, который перебрался в интернат во время украинской оккупации, после чего был вывезен в Сумы и возвращен в Курск после полугода украинского плена.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.

"По интернату ракеты прилетели, плиты сразу рухнули, придавило людей, которые в подвале находились. <...> Сначала в храм отвели, там списки составили, потом подогнали машины и грузили по 10 человек. Так 120 человек туда (в Сумскую область вывезли - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинская сторона утверждала, что мирных жителей везут в больницу и уже через полчаса они вернуться обратно. Но куряне попали в Сумскую область больше, чем на полгода. "Это же все было спланировано <...> всех 120 на машинах вывезли окольными путями", - добавил мужчина.

Ранее очевидцы сообщали ТАСС, что здание интерната, который стал для местных жителей домом, оказалось полностью разрушенным. О том, сколько людей погибло и пострадало, до сих пор нет полных сведений - разбирать завалы все еще опасно. По их словам, в момент удара в интернате находилось более 100 человек, около 10 погибли.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа. Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракет из Сумской области. Украинская сторона не оглашала число погибших и раненых в результате атаки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши по статье о теракте. По данным следователей, он приказал своим подчиненным нанести ракетный удар по интернату.