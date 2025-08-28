Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, есть пострадавший

ОРЕЛ, 29 августа. /ТАСС/. Обломки беспилотных летательных аппаратов ВСУ повредили два здания в Орле и еще два - в других муниципалитетах Орловской области. В результате попытки атаки дронов есть пострадавший, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в городе Орле и еще два - на территории других муниципалитетов Орловской области. На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировал он.

Клычков отметил, что силы ПВО продолжают дежурство.