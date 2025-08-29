Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Предварительно, при отражении атаки БПЛА обломками повреждены четыре здания в Орловской области, один человек пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

ТАСС собрал основное об атаке БПЛА на регионы России.

Атака БПЛА

29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в военном ведомстве.

Уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над территорией Брянской области, 10 - над территорией Республики Крым, восемь - над территорией Тверской области, по 2 БПЛА сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по 1 - над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, девять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Повреждения и пострадавшие в Орловской области