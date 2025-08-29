Из них 18 БПЛА уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 - над территорией Брянской области, десять - над территорией Республики Крым, восемь - над территорией Тверской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному - над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, девять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.