Поражены склады хранения ракет "Сапсан", ракетный комплекс "Нептун", а также нефтебаза, поставляющая топливо Вооруженным силам Украины

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов, поражены склады хранения ракет "Сапсан", ракетный комплекс "Нептун", а также нефтебаза, поставляющая топливо Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 23 по 29 августа т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ", - сообщили там.

В российском военном ведомстве добавили, что в течение недели были поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.