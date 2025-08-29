ВС РФ уничтожили свыше 80 тыс. украинских беспилотников с начала спецоперации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили более 80 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов с начала спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 856 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40 622 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в ведомстве.