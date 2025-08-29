Пушилин: из-за атаки ВСУ пострадали две мирные жительницы Макеевки

Им оказывают помощь

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. В Макеевке в ДНР при атаке ударного беспилотника самолетного типа ВСУ две женщины получили ранения. Кроме того, за сутки в регионе повреждены пять жилых домов, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В Горняцком районе Макеевки при атаке ударного БПЛА самолетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1948 г. р., пострадала женщина 1949 г. р. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили "пять жилых домостроений в Горняцком районе Макеевки, Ильичевском районе Мариуполя, Горняке Кураховского муниципального округа".

Всего, заявил Пушилин, со стороны ВСУ в ДНР совершены шесть вооруженных атак, применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА.