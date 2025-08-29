По мнению Мэттью Уитэкера, "скорее всего, украинцы их применят"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставляют Украине вооружения, позволяющие бить глубже по территории России. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

"И, наконец, мы предоставляем [Киеву] некоторые средства [поражения], позволяющие наносить удары глубже [по территории России]. И, скорее всего, украинцы их применят", - сказал дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News. Он не пояснил, о каких именно системах идет речь, но упомянул об оглашенных в четверг Вашингтоном планах продажи Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

"Президент [США Дональд] Трамп обеспечивает, во-первых, то, что Украина может продолжать защищаться, в том числе посредством предоставления им некоторых средств [поражения], позволяющих наносить удары глубже [по территории России] и, разумеется, способных помочь им в наступательном плане", - повторил Уитэкер.

Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели. РФ ответит решительно в случае использования дальнобойных систем против нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.