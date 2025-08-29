Военные ВС РФ воспользовались этой ситуацией и продвинулись вперед, заняв новые позиции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/ . Российские военные из Южной группировки уничтожением 19 пунктов управления БПЛА усложнили ВСУ разведку на участке в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

В ходе ведения разведки тыловых районов противника операторы БПЛА обнаружили укрытие личного состава ВСУ и пункт управления дронами в районе Звановки. После передачи координат артиллерийским расчетам огнем 122-мм орудия Д-30 противник был уничтожен.

"Подразделения Южной группировки войск продолжают наносить поражение на переднем крае, уничтожая инфраструктуру управления и живую силу противника. Всего на участке ответственности Южной группировки войск за сутки было уничтожено 19 пунктов управления БПЛА, что в значительной степени усложнило противнику контроль ситуации и ведение разведки, чем в свою очередь воспользовались штурмовые подразделения, продвинувшись вперед и заняв новые позиции", - отметили в военном ведомстве.