Пострадавших доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали поселок Октябрьский Белгородского района Белгородской области, ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое мужчин. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ. У обоих диагностированы множественные осколочные ранения, а также баротравмы. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу", - написал он.