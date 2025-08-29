ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ успешно закрепляются в восточной части Константиновки Донецкой Народной Республики, несколько участков в городе перешли под их контроль. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По моей информации, сейчас идет процесс закрепления в восточной части Константиновки. По предварительной информации, данная операция Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешно. Взяты [под контроль] несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте", - сказал он.