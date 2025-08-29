Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Муром Белгородской области, в результате атаки ранен мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

По словам Гладкова, в селе Муром от детонации второго дрона поврежден частный дом. В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия загорелась кабина грузового автомобиля, огонь ликвидировали пожарные. От взрыва повреждены здания двух предприятий и газовая труба.

Дома и автомобили повреждены в результате атаки дронов ВСУ на территории села Новая Таволжанка Шебекинского округа, поселка Майский, сел Таврово и Отрадное Белгородского района, хутора Рябики, сел Тимоново и Кукуевка в Валуйском округе, сел Головчино и Почаево Грайворонского округа, поселка Борисовка, села Новоалександровка, хутора Климовое, поселке Волоконовка Борисовского района. Также атакован автомобиль на дороге в Корочанском районе.

"Вблизи села Ветчининово Волоконовского района дрон ударил по территории предприятия, вследствие чего в одном из помещений повреждены окна и фасад. В хуторе Екатериновка FPV-дрон атаковал автомобиль. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов", - напиcал Гладков.