При этом личного состава украинской стороне не хватает, сообщили силовики

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают на харьковское направление спецтехнику, включая бульдозеры, для долговременной обороны на фоне нехватки личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне. На направление перебрасывается большое число экскаваторов и бульдозеров. Волонтеры активно собирают средства на дополнительные образцы инженерной техники", - сказал собеседник агентства.

В Харьковской области российские военные ведут бои сразу по четырем направлениям - волчанское, липцовское, великобурлукское, купянское, добавили силовики.