Наемник отправился добровольцем на Украину в 2023 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Высокопоставленный офицер эстонского спецназа, воевавший в составе сил специальных операций (ССО) ВСУ, ликвидирован в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к 3-му полку ССО", - сказал собеседник агентства.

Он участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане (2011 и 2013 годы). В 2017 году прошел отбор в ССО Эстонии. В 2020 году участвовал в операции в Мали.

"Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами неделю назад", - добавил собеседник.