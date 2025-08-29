В Минобороны отметили, что действия водителя БМП-3 Сергея Деева способствовали зачистке опорного пункта противника и выполнению соответствующей боевой задачи

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Механик - водитель БМП-3 Сергей Деев дважды провез штурмовиков ВС РФ через заминированное поле к позициям украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сергей Деев механик - водитель "БМП-3" оренбургского гвардейского мотострелкового соединения. Он вместе со своим товарищем провел подряд два дерзких штурма, доставив наших штурмовиков прямиком на вражеские позиции через минное поле. Тактика штурма была выбрана необычная. Экипаж на БМП-3 должен был преодолеть открытый участок местности протяженностью около двух километров и доставить штурмовую группу прямиком на вражеские позиции", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале ведомства, действия бойца способствовали зачистке опорного пункта противника и выполнению соответствующей боевой задачи.

"Я ехал по полю и объезжал места, где были мины, наводчик вел огонь по опорнику, в это же время первая штурмовая группа подбиралась через лесополосу к противнику. В этот раз по нам летело все и со всех сторон. Мне разбило триплекс (многослойное стекло - прим. ТАСС), у наводчика - прицел, и огонь он вел через тепловизор. Система РЭБ была уничтожена, во время одного из попаданий в тыльную часть башни ранило наводчика - осколками посекло спину и было задето легкое", - рассказал Деев. В министерстве уточнили, что сейчас наводчик находится в госпитале и быстро идет на поправку.