Минобороны опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи и РЭБ, пункта временной дислокации личного состава ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ударные беспилотники Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили пункты временной дислокации личного состава и тяжелые коптеры ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи и РЭБ, пункта временной дислокации личного состава ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.