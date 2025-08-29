Загорелся жилой дом

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в Климовском районе Брянской области с помощью дронов, в результате атаки погиб мирный житель, загорелся жилой дом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали село Каменский Хутор Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель. Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома", - написал он.

По словам губернатора, жильцы дома были оперативно эвакуированы. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего, им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.