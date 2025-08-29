Плановая встреча о "гарантиях безопасности" пройдет в Копенгагене

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза проведут плановую неформальную двухдневную встречу в Копенгагене, где обсудят новые санкции против России, поставки оружия Украине и "гарантии безопасности" для нее после конфликта, которые они пока видят в инвестициях в производство оружия на ее территории и отправку туда своих войск.

Хотя круг обсуждаемых вопросов известен по многочисленным утечкам в СМИ и сообщениям источников, официальной повестки на этой встрече нет, поскольку она носит неформальный характер. Практических решений или письменных заявлений по ее итогам также не ожидается. Такие встречи проводятся в Евросоюзе дважды в год и организуются страной - председателем Совета ЕС. На них дискуссия фактически носит свободный характер: каждый министр может поднять любую интересующую его страну или Европу в целом тему. На брюссельском жаргоне эти встречи именуются "гимних", по названию замка около Кельна, где в 1974 году этот формат был опробован впервые.

Специальными гостями "гимниха" станут генсек НАТО Марк Рютте и глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер. Оба уже объявили, что будут призывать министров наращивать давление на Россию и прилагать все усилия для форсированной милитаризации Евросоюза.

19-й пакет санкций

В Копенгагене Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций, который ее глава Урсула фон дер Ляйен обещает принять уже в сентябре 2025 года. Как отметило европейское издание Politico, ЕС уже давно исчерпал потенциальные рычаги экономического давления на Россию, поэтому особенных сюрпризов ждать не приходится. Еврокомиссия предлагает новые рестрикции против энергетического и банковского сектора России, внесение в черный список новых физических и юридических лиц, в частности тех, кого Еврокомиссия считает ответственными за "похищения украинских детей". Под этим в Брюсселе подразумевают эвакуацию детей, оказавшихся в 2022 году в зоне боевых действий на территории новых регионов России.

Фон дер Ляйен пообещала также "новые шаги" в сфере использования замороженных активов России. Пресс-служба Еврокомиссии позднее разъяснила, что речь идет не о возможности экспроприации активов, а лишь о дальнейшем изъятии доходов от реинвестирования незаконно блокированных в ЕС €210 млрд суверенных активов РФ.

ЕС также намерен рассмотреть возможность применения вторичных санкций против государств, которые работают с Россией, помогая ей преодолевать санкционную блокаду Запада. В Брюсселе утверждают, что вторичные санкции могут быть использованы впервые. Однако Евросоюз уже давно угрожает различными рестрикциями партнерам России, а в санкционные списки сообщества за поддержку РФ уже внесены несколько сотен физических и юридических лиц из более чем 15 государств мира, включая Египет, Иран, Китай, КНДР, Сирию, ОАЭ.

Подготовка интервенции

Евроминистры собираются обсудить так называемые гарантии безопасности Украины на период после конфликта. Причем под этим они подразумевают исключительно придуманную фон дер Ляйен концепцию "стального дикобраза". Ее суть - максимальная милитаризация Украины после завершения боевых действий. В Брюсселе утверждают, что таким образом они сделают невозможным новый конфликт.

Министры также продолжат обсуждение возможности отправить на Украину своих военных. Эта дискуссия ведется в брюссельских кабинетах уже 10 дней - с момента встречи 18 августа в Вашингтоне президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и группы евролидеров, но пока никакими четкими подробностями не обросла.

Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на источники, что министры рассмотрят возможность отправить на Украину неких "миротворцев" из "третьей страны", не входящей в ЕС и НАТО. Какая именно "третья страна" готова на это пойти, анонимные источники издания не сообщили.