Обстрелы также привели к лесному пожару

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три человека. В Голой Пристани осколочные ранения получил мужчина 1976 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Великой Лепетихе пострадал мужчина 1964 года рождения. Доставлен в Геническую ЦРБ. В Великих Копанях в результате попадания по легковому автомобилю пострадал мирный житель 1948 года рождения. С минно-взрывной травмой госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Обстрелы привели к лесному пожару в Чулаковке общей площадью 1,5 га.

"В Виноградово из-за обстрела была обесточена подстанция. Без электричества оставались 96 населенных пунктов Голопристанского МО, Алешкинского МО, Скадовского МО, более 56 тыс. жителей и 49 социально-значимых объектов. Электроснабжение частично восстановлено, продолжается ремонт", - добавил глава региона.

Украинские войска также обстреляли Алешки, Горностаевку, Заводовку, Днепряны, Каиры, Каховку, Новую Каховку, Новую Маячку, Песчановку, Пролетарку и Тарасовку.