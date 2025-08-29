По документам, которые подготовила украинская сторона, россияне перешли границу самостоятельно и добровольно

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Украинская сторона подготовила жителям курского приграничья, которые были насильно вывезены в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже, фальшивые документы об их самовольном пересечении границы. Об этом ТАСС сообщил житель Суджи Илья Белокрылов, который был возвращен в Курск после более полугода в украинском плену.

24 августа Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены восемь жителей Курской области.

"Они и документы сделали так, что мы самовольно перешли, нарушили границу. Там и подписи наши стояли", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, такие документы были необходимы для того, чтобы не признавать, что мирные жители находятся в украинском плену. "Говорили, мол, мы людей спасаем, привозя сюда", - добавил Белокрылов.