Подразделения группировки продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Недельные потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили до 2 375 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 2 735 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении.