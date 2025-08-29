ВСУ потеряли за неделю в зоне группировки войск "Южная" свыше 1 345 военных

Уничтожены 26 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне действия группировки войск "Южная" за неделю составили свыше 1 345 военных, 14 бронемашин и 2 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 345 военнослужащих, 2 танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе 2 бронеавтомобиля западного производства. Уничтожены 26 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств" - сказали в ведомстве.