Временно исполняющий обязанности начальника штаба танкового батальона 228-го мотострелкового полка группировки "Центр" капитан Владислав Каренченко отметил, что с завода танки поступают с защитой от FPV-дронов, при этом военнослужащие уже в зоне СВО дополнительно ее усиливают

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Для борьбы с угрозой ударных FPV-дронов российские танки во время выполнения задач сопровождают мобильные группы, также экипажи оснащают свои боевые машины дополнительными средствами защиты. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности начальника штаба танкового батальона 228-го мотострелкового полка из состава Центральной группировки капитан Владислав Каренченко.

"В связи с наличием ударных дронов мы принимаем следующие меры. Во-первых, это сопровождение танка по маршруту выполнения задачи - стрелки на мобильных средствах, таких как багги, таких как мотоциклы. Во-вторых, наличие средств РЭБ. В-третьих, это дополнительная защита в виде мангалов в различном исполнении", - сказал он.

Каренченко добавил, что с завода танки поступают с защитой от FPV-дронов, при этом военнослужащие уже в зоне СВО дополнительно ее усиливают. "Стараемся делать защиту многослойной, то есть это и динамическая защита, резина, где-то стальные конструкции и сетки. Также применяем тросы и так далее", - сказал капитан. Каренченко отметил, что вышесказанные шаги позволяют достаточно эффективно противодействовать дронам ВСУ.