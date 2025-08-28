Населенный пункт освободили 28 августа

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Освобождение российской армией населенного пункта Нелеповка формирует огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины, дислоцированной между этим населенным пунктом и Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Взятие Нелеповки - это серьезный успех российских войск. Прежде всего, это очередной населенный пункт на пути к освобождению населенного пункта Константиновка. Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок между Часовым Яром и данным населенным пунктом, в котором могут оказаться украинские боевики, которые находятся на данном направлении", - сказал он.

Об освобождении Нелеповки бойцами группировки "Южная" сообщили в Минобороны РФ 28 августа.