ВСУ нанесли 11 ударов по Каменке-Днепровской

Без электричества остаются более 2 тыс. абонентов

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли прифронтовой город Каменка-Днепровская из артиллерии, зафиксировано не менее 11 ударов, без энергоснабжения остаются более 2 тыс. абонентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по городу, зафиксировано не менее 11 прилетов. В результате было повреждено высоковольтное оборудование, без энергоснабжения 2 113 абонентов", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.