Бойцы ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и роботизированную платформу ВСУ

В Минобороны рассказали об огневом поражении ВСУ под Северском

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации, роботизированную платформу в районе Константиновки. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск, операторы БПЛА "Ланцет" в районе Константиновки провели налет на позиции противника. В результате налета были поражены пункт временной дислокации и роботизированная платформа ВСУ на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали об огневом поражении ВСУ под Северском. Там уточнили, что в результате удара операторами БПЛА группировки была уничтожена машина подвоза боекомплекта противника.