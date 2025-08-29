Задачу выполнили операторы беспилотников Южной группировки, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили укрытие ВСУ, совмещенное со складом боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск, в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА было обнаружено укрытие пехоты ВСУ, совмещенное со складом боеприпасов. Налетом ударных дронов и работой артиллерии ПВД (пункт временной дислокации - прим. ТАСС) и склад БК (боекомплектов - прим. ТАСС) противника были уничтожены", - сказали в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что операторы беспилотников группировки войск "Южная" продолжают постоянный контроль над передним краем противника, обнаруживая и пресекая любые попытки подвоза боеприпасов, провизии и иного военного имущества ВСУ. Расчеты дронов также срывают ротационные мероприятия, чем создают все более сложные условия для передовых подразделений противника.