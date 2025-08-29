Противник лишился 21 боевой бронированной машины, 62 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии 5 складов боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 570 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск, сообщили в Минобороны России.

"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 570 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, из них 5 производства стран НАТО, 5 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.