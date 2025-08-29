Это "чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Ввод воинского контингента стран НАТО на остающуюся под контролем Украины территорию абсолютно неприемлем для России. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

На заседании Совета Безопасности ООН он напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская переговорная команда очертила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого регулирования, среди которых были и отказ Киева от вступления в НАТО или любые иные военные блоки, и подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины.

"В этом контексте украинская сторона предложила, а наша делегация согласилась, разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также отдельные государства, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности. Мы этот вариант поддержали, документ был парафирован, и мы были готовы подписать официальный договор. Он нам понятен и сейчас, и мы готовы его рассматривать в отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающуюся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов. Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - сказал он.

"Те, кто продвигают подобные идеи, заинтересованы не в урегулировании кризиса, а в его сохранении, возможно, через временное замораживание. Это совсем не то, о чем мы говорили на [саммите РФ и США на] Аляске", - заключил дипломат.