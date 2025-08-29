Еще один получил ранения

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал село Красный Октябрь Белгородского района, в результате погиб мужчина. Также в Борисовском районе после удара дрона по автомобилю пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Красный Октябрь Белгородского района произошло самое страшное: от удара дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков.

Кроме того, в Борисовском районе от удара украинского дрона ранена женщина. "FPV-дрон атаковал автомобиль на участке автодороги Становое - Новоалександровка. Пострадавшую попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой кисти", - проинформировал Гладков.

Он добавил, что для продолжения лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено.