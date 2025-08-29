Бойцы Южной группировки также уничтожили антенны Starlink

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск сорвали в ДНР попытку ротации подразделений ВСУ и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ДНР на константиновском направлении операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности пресечена попытка ротации и уничтожена антенна Starlink", - сказали там.

В районе Константиновки при попытке ротации личного состава подразделений ВСУ была обнаружена боевая машина пехоты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, который уничтожил бронированное транспортное средство.

Также в лесном массиве в окрестностях Степановки российские военные с помощью квадрокоптеров поразили антенны спутниковой связи Starlink 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использовалась для передачи координат и поддержания связи на переднем крае.

Таким образом, отметили в ведомстве, расчетами БПЛА Южной группировки в ДНР сорвана попытка ротации и нарушено управление подразделений ВСУ.