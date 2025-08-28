Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожили 10 беспилотников

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за три часа 19 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 августа с 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 - над территорией Брянской области, 4 - над территорией Ростовской области, 2 - над территорией Тульской области и по одному БПЛА сбито над территориями Орловской, Курской областей и Республики Крым", - сказали там.