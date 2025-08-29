Командир батальона мотострелкового полка с позывным Земля отметил, что подразделение выявило и пресекло попытки четырех ДРГ проникнуть на левый берег Днепра

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" успешно пресекают неоднократные попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины попасть на левобережье через Каховское водохранилище, обмелевшее после разрушения дамбы. Об этом рассказал командир батальона мотострелкового полка с позывным Земля.

"Противник не оставляет попыток, намерений вернуться на левый берег [Днепра], пытается проникнуть. За все время нашим подразделением выявлены и пресечены попытки четырех ДРГ проникнуть на наш берег, закрепиться, нанести нам урон. Но все они своевременно были обнаружены, разбиты, рассеяны", - сообщил командир.

Он уточнил, что речь идет о группах, в которые входили от 10 до 30 украинских бойцов. Как добавил оператор дрона подразделения БПЛА мотострелкового полка с позывным Ямполь, одну из ДРГ, которая скрывалась в кустах и за деревьями, помог вовремя выявить разведывательный дрон.

"Мы отработали сбросами, весь личный состав противника остался в том же месте, откуда пытался выдвинуться к нам на левобережье. <...> Прошли они от своего берега порядка километра, с собой перемещали личные вещи, вещмешки, у одного мы наблюдали спальник. Предназначение их движения в сторону нашего берега остается на данный момент неизвестным", - рассказал военнослужащий.