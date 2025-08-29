Командир группы Серб рассказал, что украинские дроноводы используют тактику "карусель", отправляя БПЛА на левый берег реки Днепр с временными промежутками

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 18-й общевойсковой армии в составе группировки "Днепр" уничтожили огнем из пулемета более 30 тяжелых коптеров типа "Баба-яга" Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил командир группы с позывным Серб.

"Наша мобильная группа им. Святого Благоверного князя Лазаря Сербского в ходе ночной охоты сбила более 30 тяжелых ударных беспилотников типа "Баба-яга" за последнее время. Лично я уничтожил из пулемета 16 таких дронов, мой напарник с позывным Святоша - 8. Еще несколько сбили наши товарищи", - сказал военнослужащий.

Серб добавил, что украинские дроноводы используют тактику "карусель", отправляя дроны "Баба-яга" на левый берег реки Днепр с временными промежутками.

"Каждые 15 минут на одну и туже цель приходит по две "Баба-яги". Ты по одной работаешь, еще две уже летят. Идет постоянное огневое воздействие. Мы усилили мобильные группы на маршрутах входа и выхода и справились с "каруселью". Наша задача не просто сбить "Баба-ягу", а воспрепятствовать действию бомбардировочной авиации противника, то есть защитить объект и не дать донести бомбы до наших парней", - объяснил боец.

Серб отметил, что каждую ночь начитает свою боевую работу с молитвы. "Молимся за всех наших коллег, солдат и охотников, за павших в бою товарищей, за упокой их душ. Бог помогает, и у нас было несколько опасных моментов, когда только Господь спас. Мы сильны, потому что мы русские. С нами Бог", - подчеркнул военнослужащий.