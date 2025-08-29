Современное оборудование помогает дежурным батальона своевременно выявить любые неполадки в работе связи, отметили в Минобороны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты связи группировки войск "Запад" обеспечили бесперебойной связью командование и подразделения объединения на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры предоставило ТАСС Минобороны России.

"На кадрах военные связисты гвардейской бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" продемонстрировали свою работу по организации, ремонту и обслуживанию локально-вычислительных сетей посредством оптоволоконных и кабельных линий, спутниковых и радиоканальных систем, обеспечивающих бесперебойную защищенную связь между командными пунктами и подразделениями на передовой в зоне СВО", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что современное оборудование помогает дежурным батальона своевременно выявить любые неполадки в работе связи. Благодаря нему, "линейщики" оперативно определяют место разрыва и восстанавливают его.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что за время проведения спецоперации подразделениями связи было установлено тысячи антенн и проложено сотни километров оптоволоконных линий. Это, в свою очередь, позволило увеличить оперативность принимаемых решений и выполнение боевых задач.

"Связисты понимают, что от работы, которую выполняют, а они соединяют между собой все подразделения, во многом зависит успех боевых действий. Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - добавили в министерстве.