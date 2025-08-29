Особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА, отметили в министерстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Первое Мая в ДНР военнослужащими 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр".

"При поддержке артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, военнослужащие уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. Особую роль во время штурма сыграли наши операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха, поражая технику и личный состав ВСУ", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ 27 августа сообщили об освобождении Первого Мая в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр". Там отметили, что населенный пункт является юго-западным пригородом Красноармейска. Кроме того, рядом проходит автодорога, которая соединяет город с Днепропетровской областью и северной частью ДНР.