Бойцы группировки также поразили 12 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ВСУ за прошедшие сутки потеряли 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"[Уничтожены] 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Он напомнил, что за сутки противник потерял до 240 военнослужащих, 7 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США.