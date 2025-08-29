Саперы группировки "Центр" разминировали участок жительницы ДНР

Женщина сама обратилась к военнослужащим с просьбой о помощи в разминировании ее участка от взрывоопасных предметов, разбросанных в придомовой территории и на крыше дома

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Саперы Центральной группировки войск разминировали приусадебный участок жительницы освобожденного села в ДНР, которая сама обратилась к ним за помощью. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" оказали помощь жительнице одного из недавно освобожденного населенного пункта ДНР в разминировании ее приусадебного участка от неразорвавшихся мин ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что женщина сама обратилась к военнослужащим с просьбой о помощи в разминировании ее участка от взрывоопасных предметов, разбросанных в придомовой территории и на крыше дома. Специалисты по прибытии осмотрели территорию и извлекли неразорвавшиеся боеприпасы для дальнейшего уничтожения их на специальном полигоне.

Военнослужащие группировки рассказали, что местные жители нередко помогают саперам, указывая им местонахождение опасных боеприпасов. "Местные [жители] подсказывают, в основном возрастные остались, бабушки и дедушки. Бывает, что и крышу пробили, приходится подниматься и на крышу", - сказал командир взвода Рустем Рахимов. "Нас уже ждут. Мы приезжаем каждое утро. Они нас к себе приглашают во дворы", - добавил сапер Артем Некрасов.

Военнослужащие отмечают хорошее к себе отношение местных жителей. "Они все доброжелательно к нам относятся и рады, что мы пришли. Подходят каждый день, предлагают нам то воды попить, то чего", - сказал Рахимов.

В Минобороны отметили, что в ходе боевой работы специалисты ежедневно обследуют жилые кварталы, дороги и прилегающие территории, выявляя опасные предметы, оставленные отступающим противником. Ежедневно подразделения уничтожают десятки опасных предметов, делая освобожденные территории безопаснее для населения.