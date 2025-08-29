По словам штурмовика, ВС РФ очень быстро атаковали противника с тыла, обойдя с фланга

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Украинские войска потеряли село Запорожское в Днепропетровской области из-за отсутствия бдительности. Об этом сообщил ТАСС штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Алмаз.

"Противник лишился этого населенного пункта из-за отсутствия бдительности ", - сказал военнослужащий.

По его словам, ВС РФ очень быстро атаковали ВСУ с тыла, обойдя с фланга.

25 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. Как пояснил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение села позволило взять в огневой мешок группировку ВСУ в Камышевахе на границе ДНР и Днепропетровской области.