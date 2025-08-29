Бойцы группировки "Восток" уничтожили раскрытые при помощи беспилотников орудие и укрытия

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Восток" обнаружили при помощи дронов Supercam орудие и укрытия противника и уничтожили их артиллерийским огнем в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Днепропетровской области операторы разведывательных БПЛА Supercam группировки войск "Восток" обнаружили позиции украинских формирований в лесополосах. В ходе ведения разведки был зафиксирован артиллерийский расчет противника, который открыл огонь по нашим позициям. Координаты целей незамедлительно были переданы артиллерийским подразделениям. Расчеты самоходных гаубиц нанесли прицельные удары в рамках контрбатарейной борьбы, в результате чего орудие противника было уничтожено", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что артиллерия также поразила укрытия ВСУ в лесополосах, лишив противника возможности вести огонь и препятствовать действиям российских подразделений.