Боевую задачу выполнили военные артиллерийского полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Получив разведданные о сосредоточении живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами по цели", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что боевые задачи десантников-реактивщиков требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. Боевой опыт, профессионализм и слаженность действий расчетов РСЗО "Град" и операторов БПЛА новороссийских десантников позволяют наносить существенный урон противнику.